10月11日未明、浜松市浜名区の路上で警察官に手を振り払う暴行を加え職務を妨害した疑いで、自称・タイ国籍の男（39）が現行犯逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、自称・タイ国籍で住所、職業不詳の男（39）です。 警察の調べによりますと、男は11日午前1時頃、浜松市浜名区の路上で、電線窃盗の疑いの通報で駆け付けた警察官から停止を求められたところ、手を振り払う暴行を加え職務を妨害した疑いが持たれ