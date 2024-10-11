今回の鉄フォトは松山市を走る伊予鉄道市内電車です。四国初の鉄道として１８８８年（明治２１年）、一般の規格より簡便な「軽便(けいべん)鉄道」として運行を始めた伊予鉄道は、９５年に開業した道後鉄道や松山電気軌道との合併を経て、現在は「市内電車（路面電車）」として市中心部で総延長９.６キロを運行しています。四国最大級の乗降客数を誇る松山市駅からＪＲ松山駅前、市内最大の繁華街・大街道などを経由する環状