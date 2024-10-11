長崎県松浦市の鷹島沖の海底遺跡で昨秋、船の一部とみられる木材が見つかり、調査を進めていた市教育委員会は11日、鎌倉時代の元寇（げんこう）で沈没したモンゴル（元）軍の船と確認した、と発表した。同じ場所からは、短刀や陶磁器類も出土したという。【写真】出土した元寇船の隔壁とみられる木材発見場所は、鷹島の南岸沖にある「鷹島海底遺跡」。モンゴル軍が2度目に襲来した1281年の「弘安の役」の古戦場跡で、2011年に1