10月13日に東京競馬場で行われる、第26回東京ハイジャンプ(障害3歳上・JGII・芝3110m)の枠順が11日確定した。 中山GJ3着からここへ臨むニシノデイジー(牡8、美浦・高木登厩舎)は6枠6番、前走の東京JSを勝ったジューンベロシティ(牡6、栗東・武英智厩舎)は7枠7番に入った。発走は14時15分。枠順は以下の通り。 ( )内は性齢、騎手・調教師 1-1 エコロデュエル(牡5、草野太郎・岩戸孝樹)2-2 アサクサゲンキ(セ9