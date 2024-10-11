Makiko YamazakiSam Nussey［東京１１日ロイター］ - 決済インフラを手掛けるインフキュリオン（東京都千代田区）は２０２５年中に東京証券取引所での新規株式公開（ＩＰＯ）を計画している。法人向けクレジットカード決済に関連した事業が拡大しており、上場による資金調達を通じ、Ｍ＆Ａ（買収・合併）も視野にさらなる成長を目指す。丸山弘毅社長らがロイターとのインタビューで明らかにした。インフキュリオンは、ジ