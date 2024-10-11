Shinichi Uchida［東京１１日ロイター］ - 日産自動車は１０日、電気自動車（ＥＶ）に蓄えた電力を電力網や自宅などに供給できる技術を英国で実用化すると発表した。ＥＶを蓄電池として活用し、風力や太陽光で発電した電力を電力網に送ることが可能で、化石燃料依存の低減にもつながるという。２０２６年に英国で販売する一部ＥＶに導入し、欧州市場に順次拡大していく計画。実証プログラムを経て日産の技術が英国で認証さ