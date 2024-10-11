森保ジャパンは１０日（日本時間１１日）に行われた北中米Ｗ杯アジア最終予選のサウジアラビア戦（ジッダ）で２―０と快勝。開幕３連勝で８大会連続のＷ杯出場へ大きく前進した。一方、ホームで完敗を喫したサウジアラビアのロベルト・マンチーニ監督（５９）は敗戦後に開き直りを見せた。年俸２５００万ユーロ（約４０億円）と破格の報酬ながら苦戦続きで批判を浴びているイタリアの名将。同国紙「アリヤディヤ」によると、