国連レバノン暫定駐留軍（ＵＮＩＦＩＬ）の発表によると、イスラエル軍の主力戦車メルカバがＵＮＩＦＩＬ本部の監視塔に向けて砲弾を発射し、平和維持軍の隊員２名が負傷した。命に別状はないものの、この２名は入院中。イスラエルに攻撃されたのは、レバノン南部の国境付近から撤退を拒否しているアイルランドの平和維持軍のもよう。 MINKABU PRESS