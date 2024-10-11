KAMA エミライは、Noble Audioの新製品として、オープンイヤースタイルのワイヤレスイヤフォン「KAMA」を10月18日に発売する。価格はオープンプライスで、店頭予想価格は24,200円前後。 周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるデザインで、環境音や会話を聞く必要がある場面でも安心して使用できるという。 Cowell製のダイナミックドライバーを採用。16Ωのインピーダンスと94dBの能率、20H