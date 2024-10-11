10日夜、松本市の商業施設内で女性用の下着を盗んだうえ取り押さえようとした警備員にけがをさせたとして59歳の男が強盗致傷の疑いで現行犯逮捕されました。強盗致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは愛知県北名古屋市の59歳の会社員の男です。警察によりますと10日午後6時すぎから7時ごろ、松本市高宮にある商業施設で販売価格3850円の女性用の下着1点を盗んで逃げようとしました。犯行を見つけた警備員が店の外で確保しようとしたと