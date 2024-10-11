李強総理、タイ首相と会談10日、ペートンタン首相（左）と握手を交わす李強総理。（ビエンチャン＝新華社記者/張領）【新華社ビエンチャン10月11日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は10日、東アジア協力関連首脳会議出席のため訪れたラオス・ビエンチャンで、タイのペートンタン首相と会談した。李強総理、タイ首相と会談10日、ペートンタン首相と会談する李強総理。（ビエンチャン＝新華社記者/張領）