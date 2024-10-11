エルサレム支局福島利之来客の際、イスラム教の祭りの時、誕生日……。そんな大切な記念日にパレスチナ人がもてなし料理として作り、食べるのがマクルゥベと呼ばれる炊き込みご飯だ。マクルゥベとは、アラビア語で「ひっくり返された」という意味。その名の通り、鍋を大皿にひっくり返して提供される。パレスチナの「ソウルフード」パレスチナ自治区ヨルダン川西岸の拠点都市ラマッラで１９６５年から女性の自立を支援する民