かまいたち濱家が、後輩の見取り図・リリーからうっかり年俸を暴露されるシーンがあった。【映像】リリーがバラした濱家の年俸かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』、9日は前園真聖、本並健治、⾒取り図が来店、サッカー元日本代表の仲良しコンビがJリーグ創成記の余談などを語りつくした。話題はJリーグバブル時