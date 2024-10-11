俳優の柳葉敏郎と福本莉子が11日、フジテレビ系「めざまし8」（月〜金曜午前8時）に出演した。2人は同日公開の映画「室井慎次敗れざる者」に出演している。6本の映画が製作された「踊る大捜査線シリーズ」として12年ぶりに復活する。柳葉のこの作品の中で警察官僚の室井慎次役を演じ、所轄の刑事、青島俊作役の織田裕二との警察内部での人間模様が人気を博した。今回は警察を辞めて故郷の秋田へUターンした室井が、里親として少