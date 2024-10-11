恋愛において、相手の誕生月がヒントになることをご存知ですか？この記事では、彼の誕生月に基づいて、彼が「ずっと一緒にいたい」と感じる女性の特徴を紹介します。彼の気持ちをもっと理解し、より深い絆を築くためのアドバイスが盛りだくさんです。■1月1月生まれの男性は、責任感が強く真面目な性格が特徴です。彼は計画的で、将来を見据えた行動を好みます。そんな彼には、しっかりとした考えを持ち、頼りになる女性が魅力的に