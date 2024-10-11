チヨダが大幅高で３連騰、一時７％高の１１６１円まで駆け上がった。靴専門店を全国展開しており、靴を靴ベラなしで簡単に履ける「スパットシューズ」が消費者ニーズを捉え大ヒット、収益に大きく貢献している。１０日取引終了後、２５年２月期上期（２４年３～８月）の業績予想の修正を発表、営業利益は従来見通しの１０億円から１６億１４００万円（前年同期比７４％増）予想に大幅増額しており、これを手掛