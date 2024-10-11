ヘリオスが反発している。１０日の取引終了後、ＡＮＤｍｅｄｉｃａｌｇｒｏｕｐ（東京都港区）との培養上清活用に向けた共同研究契約に基づき、研究の進捗に応じた１回目のマイルストーンを達成したと発表。これにより契約締結時の一時金６０００万円に続き、マイルストーンの対価として６０００万円を受領する予定としたことが好感されている。なお、同マイルストーンによる一時金は２４年１２月期第４四