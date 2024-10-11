午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８２、値下がり銘柄数は７６５、変わらずは９８銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に保険、銀行、非鉄、海運など。値下がりで目立つのは建設、食料品、化学など。 出所：MINKABU PRESS