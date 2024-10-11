フィル・カンパニーが続急伸している。同社が１０日の取引終了後に発表した２４年１１月期第３四半期累計（２３年１２月～２４年８月）の売上高は前年同期比２７．３％増の３８億６５００万円、最終損益は８７００万円の黒字（前年同期は１億８４００万円の赤字）となった。５月中間期の段階では最終赤字の状態だったが、第３四半期累計で黒字転換を果たしたとあって、好感されたようだ。６～８月期の売上高は