Image: Japan Lynx こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホの充電器を忘れてパニックになった経験はありませんか。スマホだけじゃなくイヤホン、スマートウォッチも今や必需品。充電切れになるタイミングには、いつもの生活に支障をきたします。「V22 Wireless Charger」をバッグに入れっぱなしにしておけば、そんな不便さとはおさらば。これ1