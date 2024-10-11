日本テレビはもうドラマを作らない方がいい…。そう思えてしまう理由が、直近の２作品の視聴率にある。10月５日に放送されたドラマ「潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官」の初回は個人視聴率2.5％（ビデオリサーチ調べ、関東／以下同）。翌６日から始まった日曜ドラマ「若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―」も個人2.3％と、いずれも低調な出だしだった。「潜入兄妹」は竜星涼と八木莉可子のＷ主演。父親を殺害した巨大犯罪組織を殲滅