立憲民主党の菅直人元総理が次の衆議院選挙に立候補せず、政界から引退するとして、10月８日に国会内で記者会見を開いた。菅氏は1980年の衆院選で初当選。その後、自民・社会・さきがけ３党連立の橋本内閣で厚生相として初入閣、薬害エイズ事件への対応で注目された。1996年には旧民主党を旗揚げし、鳩山由紀夫氏とともに共同代表に就任。その後、小沢一郎氏率いる自由党と「トロイカ」体制で2009年の政権交代を果たし、2010年