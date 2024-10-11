日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節でサウジアラビア代表と敵地で対戦した。序盤からペースを握った日本は14分に先制に成功する。左サイドから三笘薫がダイレクトで折り返したボールを守田英正が頭でつないで、最後は鎌田大地が押し込んだ。さらに81分には、伊東純也の右CKに小川航基がヘッドで合わせて追加点をゲット。２−０の勝利を収めた。【画像】日本代表のサウジアラビア戦出場16