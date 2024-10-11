【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■&TEAM、アニメ主題歌「Beat the odds」に引き続き、2週連続で新曲を配信リリース！ &TEAMが、NHK『みんなのうた』に書き下ろした楽曲「MEME」を10月11日に配信リリースした。 「MEME」は、同じ思いを持った誰かと繋がり合うことの喜びを歌った曲。異なる出発点から“繋がった”&TEAMのコンセプトを掛けた歌詞になっている。「あなたまで繋がれあたまんな