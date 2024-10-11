サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会アジア最終（3次）予選グループC第3節で日本はサウジアラビアと対戦し2-0で快勝。中国のサッカーファンから感嘆の声が上がっている。10日に敵地ジッダで行われたこの試合、日本は14分に堂安律のクロスをファーサイドの三笘薫が折り返し、さらに守田英正がヘディングで折り返したところを最後は鎌田大地が押し込んで先制に成功する。その後、ピンチを迎えることもあった日本だが、81分に