中国国家発展改革委員会の責任者は8日に行われた国務院報道弁公室の記者会見で、「学生への助成金や補助金などの基準を引き上げ、政策がカバーする範囲を拡大する。また、短大生、学部生、大学院生を対象とした国家学資ローンの限度額を引き上げ、学資ローンの金利の引き下げを進めていく」と紹介しました。中国教育部財務司の関係部門の責任者は「2023年は全国で699億6900万元（約1兆4759億円）の国家学資ローンが支給された。昨