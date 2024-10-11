大阪府警などが作成した、大麻使用経験があっても摘発されなかった中高生向けの再乱用防止教材若年層の大麻乱用に歯止めをかけるため、大阪府警などが使用経験があっても摘発されずに、矯正教育を受けられなかった中高生向けの再乱用防止教材を作成した。若者の摘発者数は増加の一途だが、それでも「氷山の一角」（捜査関係者）で、実際にはさらに多くの使用者がいるとみられている。府警によると全国初の取り組みで、識者も「使