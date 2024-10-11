【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）は１１日、定例の金融通貨委員会で政策金利を０．２５％引き下げ、年３．２５％にすることを決めた。著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止