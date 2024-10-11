長崎県松浦市の鷹島沖の海底で見つかった短刀のさや＝5日（松浦市教育委員会提供）長崎県松浦市は11日、同市鷹島沖の海底で昨秋見つけた木製構造物について、元寇の沈没船と特定したと発表した。2011年の初確認以降、3隻目となる。船体を形作る「外板材」とみられる木製構造物を昨年発見し、今年10月1日から10日間、詳細な発掘調査を実施していた。刀剣などの遺物も発見した。市によると、沈没船は沖合約150メートル、水深約18