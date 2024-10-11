Olena Harmash[キーウ １０日 ロイター] - ウクライナ最高会議（議会）は１０日、ロシアとの開戦後初となる大型増税案を承認した。戦争が長期化する中、財政を補強する。政党「声」のヤロスラフ・ゼレズニャク議員によると、定数４５０の議会で２４７人が賛成票を投じた。個人に課す戦争税の税率を１．５％から５％に引き上げるほか、実業家や中小企業の税率も引き上げ、銀行と金融会社の利益にはそれぞれ５０％と２５％の税