［国連１０日ロイター］ - 国連児童基金（ユニセフ）のキャサリン・ラッセル事務局長は１０日、パレスチナ自治区ガザで１４日から１０歳未満の子ども５９万人を対象としたポリオワクチンの２回目接種を行うため一時戦闘休止が合意されたと明らかにした。ラッセル氏は声明で「地域別で人道的停戦が合意された。全関係勢力がこれを尊重することが不可欠。停戦がなければ子どもたちへのワクチン接種は不可能」と述べた。国連