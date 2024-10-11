お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（39）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。男子テニスで史上2位の4大大会通算22勝を誇る元世界ランキング1位のラファエル・ナダル（38＝スペイン）が現役引退を発表したことに反応した。“本家”の引退発表を受け、SNS上でイジりや勘違いの声を受けていたナダルは、「えー、、、引退するかぁ！！！！！」とツッコミを入れつつ自身の引退はキッパリ否定。フォロワーからは「お