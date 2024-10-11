Takahiko Wada［東京１１日ロイター］ - 日銀が１１日発表した９月のマネーストック速報によると、Ｍ３の平均残高は前年比０．８％増の１６０４兆円となった。伸び率は前月の０．８％から変わらず。前月は２００８年１２月以来の低い伸び率となっていた。名目ベースの消費の増加や法人の税金支払いで預金通貨が１０年８月以来の低い伸び率となり、重しとなった。内訳で、預金通貨は前年比２．４％増の９７９兆６０００億円