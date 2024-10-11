FIFAワールドカップ2026アジア最終予選サッカーのFIFAワールドカップ2026北中米大会アジア最終予選は10日（日本時間11日）、サウジアラビア・ジッダのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで行われ、C組の日本代表がサウジアラビア代表に2-0で勝ち、予選3連勝となった。前半にはGK鈴木彩艶がビッグプレーでピンチを脱出。ネット上の日本人ファンからは「かっこよすぎる」「眠気が覚めました」といった声が上がって