紫金山・アトラス彗星が9月下旬から10月中旬にかけて見頃となり、今まさに話題となっている最中だが、10月末にさらに別の彗星が肉眼で観測出来るかもしれない。【こちらも】紫金山・アトラス彗星、10月12日頃に地球へ最接近最大光度は-5等級か?9月27日に発見されたばかりのアトラス彗星（C/2024S1）が、10月23日に地球に最接近し、10月28日に近日点を通過する。しかも、紫金山・アトラス彗星の予想最高光度が-5等級だったの