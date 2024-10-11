ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・前８時）で、ギャルサークル「博多ギャル連合（通称・ハギャレン）」のメンバー・タマッチこと佐藤珠子役を演じている女優の谷藤海咲（２５）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じた。橋本環奈（２５）演じるヒロイン・米田結が福岡・糸島で出会うハギャレンのメンバーは、過去最大規模の若手オーディションによって選出。タマッチはパラパラダンスのリーダー的存在で、８日の放