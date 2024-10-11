俳優の渡辺篤史（76）が、個性豊かな住宅を訪ねるテレビ朝日の『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）12日放送では「まるでトリックアート行き止まりの無い家-埼玉県さいたま市・長谷川邸-」を紹介する。【内部写真多数】山小屋のような雰囲気の2階や収納を兼ねた玄関ホール長谷川邸は、四方を囲まれた旗竿地に建つ2階建て4層の家で、設計の着想は有名なトリックアートから。斜めに配置されたロフトが空間に広がり