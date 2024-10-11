警察庁の露木長官は衆議院選挙を前に「全国警察本部長会議」を開き、「最後の最後まで柔軟な体制をもって警護を徹底するように」と指示しました。警察庁露木康浩長官「要人等に対する襲撃事件を二度と起こさせないという強い決意のもとで、警護に万全を期していただきたいと思います」警察庁の露木長官は10日、衆議院選挙を前に全国警察の本部長を集め、特に配慮すべき事項として、「厳正公平な選挙違反の取り締まりの徹底」