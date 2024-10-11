プロ野球・楽天は１１日、今江敏晃監督（４１）が今季限りで退任し、後任に三木肇・二軍監督（４７）が昇格すると発表した。三木氏は２０年シーズンにも一軍を指揮し、５季ぶりの再登板となる。今江監督は２年契約の１年目で、今季は球団創設２０年目で初の交流戦優勝を飾った一方、レギュラーシーズンは終盤の失速で４位に終わり、３年ぶりのクライマックスシリーズ進出を逃していた。三木氏が指揮を執った２０年も４位だった