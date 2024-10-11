名匠リドリー・スコット監督による『グラディエーター』（2000年）の“その後”を描く、映画『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（11月15日公開）の主演ポール・メスカルをはじめとするキャスト＆スタッフの来日が決定。今月28日からの「第37回東京国際映画祭」に本作が史上初のセンターピース作品として緊急特別招待され、アジア最速となる上映に来日キャストが駆けつけることになった。【画像】映画『グラディエーターII』場