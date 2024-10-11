John Revill[チューリヒ １０日 ロイター] - スイス国立銀行（中央銀行）のマーティン副総裁は１０日、国内経済の緩やかな成長と低水準のインフレを理由に年内に追加利下げを実施する可能性を示唆した。マーティン氏はチューリヒで開催されたイベントで「スイスのインフレ率はかなり低く、経済成長も加速する可能性があり、政策金利は低下する傾向にある」と述べた。「約束は決してない」とも述べた。中銀は今年３回利下げして