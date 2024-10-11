ＭＦ鎌田大地（２８＝クリスタルパレス）の?歴史的一発?で鬼門突破だ。森保ジャパンは１０日（日本時間１１日）に行われた北中米Ｗ杯アジア最終予選のサウジアラビア戦（ジッダ）で２―０と快勝。日本はサウジアラビアのアウェー戦で過去３戦全敗の無得点と最大の難関だったが、鎌田の先制弾が?初白星?をもたらした。開幕３連勝の日本は、８大会連続のＷ杯出場へ大きく前進だ。５万６０００人以上のサポーターから後押しを受け