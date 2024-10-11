Michael S. Derby[１０日 ロイター] - ニューヨーク地区連銀が１０日公表したプライマリーディーラー調査によると、米大手銀行が想定する連邦準備理事会（ＦＲＢ）による保有資産圧縮（量的引き締め＝ＱＴ）の終了時期は来年４月で、今年７月時点の前回調査から変わらなかった。ＱＴ終了段階で予想される資産規模は６兆４０００億ドル。これは新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）が発生した２０２０年序盤より前