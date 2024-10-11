【風巻祭里 1/7スケールフィギュア】 発売日：9月 参考価格：19,800円 セール価格：16,806円 楽天ブックスは、フリューから発売中のフィギュア「風巻祭里 1/7スケールフィギュア」を参考価格から15％オフの16,806円で販売している。 本商品は、TVアニメ「あやかしトライアングル」に登場する、性醒流転の術