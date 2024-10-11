3連休は広く秋晴れとなるでしょう。ただ、最新の長期予報では、この先1か月は秋雨前線や湿った空気の影響で、関東から九州では雨量が平年並みか平年より多く、日照時間も平年並みか少なくなる予想です。南の海上では台風のたまごともいえる熱帯低気圧が発生しやすく、まだ台風の動向にも注意が必要です。3連休は広く行楽日和3連休は、高気圧に覆われ、広く秋晴れとなるでしょう。行楽日和、スポーツ日和となりそうです。たっぷりの