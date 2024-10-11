パドレスのダルビッシュ有投手（38）が10日（日本時間11日）、ナ・リーグ地区シリーズ第5戦の前日会見に出席。先発投手としての意気込みを語った。ダルビッシュは今シリーズ、6日（同7日）の第2戦に登板。大谷翔平を3打数無安打に抑えるなど、ドジャース打線相手に7回3安打1失点と好投し、勝利をつかんだ。対戦成績2勝2敗で迎え、負ければ終わる運命の第5戦。先発起用に「自分しか先発はいないので（笑）」と報道陣の笑いを