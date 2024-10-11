サウジアラビア代表指揮官が振り返った。サウジアラビアメディア『Al-Sharq Al-Awsat』が報じる。10日の北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選で日本代表をホームに迎え撃ったサウジアラビア。ここまで1勝1分け無敗ときて日本撃破を狙ったが、0-2で敗れ、初黒星を喫した。勝ち点4で同数のオーストラリア代表に得失点差で抜かれ、3位に後退したロベルト・マンチーニ監督は試合後の会見で自チームをこう総括する。「日本は強いチ