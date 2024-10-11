のとじま水族館の水槽に搬入されたジンベエザメ＝11日午前、石川県七尾市能登半島地震で被災した石川県七尾市の「のとじま水族館」で11日、ジンベエザメの展示が始まった。日本海側唯一の展示で、2頭が泳ぐ巨大水槽は水族館のシンボルだったが、地震によりいずれも犠牲に。水族館の担当者は「復興へ一歩前に進めた。親しみを持って接してもらえたらうれしい」と話した。9月、同県志賀町沖の日本海で雌1頭が定置網にかかり、水