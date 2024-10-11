アクサ殉教病院に搬送される負傷したパレスチナ人/Ramadan Abed/Reuters（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ中部のデイルアルバラで１０日、避難所として使われていた学校がイスラエルに空爆され、少なくとも２８人が死亡、５４人が負傷した。パレスチナ赤新月社が明らかにした。イスラエル軍は、学校の敷地内の「司令部で活動していたテロリスト」を攻撃したと述べ、民間人を守るための措置は講じたと主張している。ＣＮＮの映像に映