ドル円理論価格1ドル＝148.55円（前日比-0.70円） 割高ゾーン：149.78より上 現値：148.65 割安ゾーン：147.32より下 過去5営業日の理論価格 2024/10/10149.25 2024/10/09148.39 2024/10/08148.33 2024/10/07148.14 2024/10/04146.38 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。